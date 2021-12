Nederlanders kopen massaal vuurwerk in België: ‘Dit feestje laten we ons niet afpakken’

Een rit van anderhalf uur had Bas uit de regio Barneveld er graag voor over om op oudejaarsdag niet met lege handen te staan. Hier in Baarle-Hertog, net over de grens met Nederland, mag het hele jaar door vuurwerk worden verkocht en dus stapelt hij in zijn busje zes flinke dozen. Het zijn vooral Poolse sierpotten, maar het klapstuk van de avond wordt de Reflection II, vertelt Bas. ,,Dat is een enorme waaier die metershoog de lucht in gaat”, zegt hij met een grote grijns op zijn gezicht als hij zijn armen spreidt om te demonstreren wat hij precies bedoelt.