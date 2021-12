Nederlanders over quarantaine Oostenrijk: ‘Hugo boort me de wintersport door de neus’

Het nieuws over een dreigende quarantaineplicht in Oostenrijk veroorzaakt veel ophef en onrust onder Nederlandse wintersportgangers. Velen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor hun kerstvakantie in de sneeuw. ,,We hebben speciaal een boosterprik in Duitsland gehaald en dan zou het wel erg frustrerend zijn als we niet mogen skiën”, klinkt het vol ongeloof.

Vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant vergaderen vertegenwoordigers van de Oostenrijkse regering, deelstaten en het nieuwe coronacrisis-coördinatieteam woensdag over de huidige coronamaatregelen en eventuele aanscherpingen. Volgens Oostenrijkse media gelden Nederland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk vanaf vrijdag als hoogrisicogebied, wat betekent dat reizigers uit die landen verplicht tien dagen in quarantaine moeten en daar in het beste geval na vijf dagen weer uit mogen met een negatieve pcr-test.

Jorrit Kuipers (32) uit Utrecht kreeg na het bekend worden van het nieuws meteen een telefoontje van zijn verontruste moeder. ,,Ze vertelde dat ze Sunweb al had gebeld met het oog op het eventueel omboeken van onze wintersportvakantie vlakbij Ischgl naar Frankrijk’’, zegt de dertiger gelaten. IJs en weder dienende vertrekt hij op nieuwjaarsdag met acht familieleden voor een week naar Galtür bij Ischgl. De reisorganisatie kon volgens hem nog niks betekenen voor zijn moeder en zei de ontwikkelingen af te wachten.

Zwalkende Nederlandse coronabeleid

Daarop besloot Kuipers Oostenrijkse nieuwssites te raadplegen. Veel wijzer werd hij daar niet van. ,,Het enige concrete dat ik vond, is dat woensdag in Oostenrijk een crisisoverleg plaatsvindt vanwege het oprukken van de omikronvariant.’’ De Utrechter zou het niet alleen balen vinden als de wintersportvakantie in Oostenrijk niet doorgaat maar ook onrechtvaardig. ,,Ik heb verdorie net een boosterprik gehaald in Duitsland. Mijn ouders worden morgen en donderdag geboosterd. Mijn zus, die arts is, en mijn zwager volgen binnenkort. We doen alles om aan de voorwaarden te voldoen en dan zouden we het land niet binnen mogen? Dat druist allereerst in tegen het vrij verkeer van personen binnen de EU en hebben we dan bovendien te danken aan het zwalkende Nederlandse coronabeleid’’, zegt hij boos.

Waar Oostenrijk al uit de lockdown is, zit Nederland er net in, merkt Kuipers misnoegd op. ,,Had eerder ingegrepen en had ook eerder boosters gezet’’, klinkt het verwijtend aan het adres van het kabinet. ,,Als deze quarantaineplicht doorgaat dan boor je me de wintersport door de neus’’, sneert Kuipers naar minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Volledig scherm Jorrit Kuipers uit Utrecht tijdens zijn vorige wintersportvakantie. © Privéfoto

Frustrerend

Tom Huyskens (43) uit Herten bij Roermond maakt zich zo mogelijk nog meer zorgen over het doorgaan van de wintersportvakantie. Die ging vorig jaar al niet door vanwege corona en daarom verheugen zijn kinderen van vier en zes zich er nu al maanden dubbel op. ,,We hopen op oudejaarsdag met een groep van 37 man - 18 volwassenen en 19 kinderen - voor een week te vertrekken naar Sölden. We zijn een vriendengroep sinds de middelbare school. Ik hoop voor mijn kinderen toch echt dat het doorgaat want de impact van de tegenvaller van vorig jaar was enorm’’, verzucht de Limburger.

Hij is ook al druk bezig met de voorbereidingen. Boekte afgelopen week online de skipassen en de skilessen voor de kinderen en maakte het geld over voor de studio waar ze verblijven. ,,Toch al snel 2300 euro. Dat geld krijgen we weliswaar terug als Oostenrijk op slot gaat maar het zou zo frustrerend zijn als de wintersportvakantie niet doorgaat. De hele groep heeft zich nota bene laten boosteren in Duitsland en onze kinderen hebben skiles gehad bij SnowWorld in Landgraaf.’’

Ook Huysken weet niet wat hij moet denken van het nieuws uit de Oostenrijkse media. ,,Als het gaat om bewust gelekte informatie bedoeld om te polsen naar reacties in de samenleving schrijf dan maar op dat ik het een schande zou vinden als de quarantaineplicht er komt.‘’

Voorstel

Volgens het Oostenrijkse ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid gaat het om een voorstel van het nieuwe coronacrisis-coördinatieteam (Gecko). De deskundigen kregen de opdracht de kwestie te onderzoeken vanwege de snelle opmars van de omikronvariant. ‘De bijbehorende aanbeveling zal woensdag binnen de federale regering worden besproken en het resultaat zal daarna spoedig worden meegedeeld’, liet een woordvoerster dinsdagavond per mail weten aan deze site.

Oostenrijk scherpte maandag de inreisregels voor bezoekers uit EU-landen al aan met de 2G+-regel. Die houdt in dat mensen het land alleen in mogen als ze volledig zijn gevaccineerd of genezen van corona én een negatieve uitslag van een pcr-test kunnen laten zien, die niet ouder is dan 72 uur. Quarantaine is dan niet nodig. Wie al is geboosterd, hoeft evenmin in quarantaine en hoeft ook geen pcr-testuitslag te laten zien.

