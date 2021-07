Nederlands OM neemt onderzoek naar de verdachten van doodschoppen van Carlo (27) op Mallorca over

De Spaanse onderzoeksrechter heeft Nederland verzocht het onderzoek naar het doodschoppen van Carlo Heuvelman (27) op Mallorca over te nemen. Het parket Midden-Nederland, dat al een onderzoek naar het geweld was gestart, gaat het onderzoek voortzetten.

Carlo Heuvelman was met vier vrienden op vakantie toen hij in de nacht van 13 op 14 juli werd aangevallen door een groep van dertien negen man. De aanleiding van die vechtpartij is onduidelijk. Carlo werd liggend op de grond nog meerdere keren geschopt. Omstanders reageren geschokt en een vrouw loopt daarna naar de roerloze man op de grond. Carlo belandde in het ziekenhuis en overleed enkele dagen later. Bijna alle verdachten stapten halsoverkop in het vliegtuig terug naar Nederland.

Enkele advocaten van de verdachten pleitten er al voor de zaak in Nederland af te handelen. De Spaanse politie leek te werken aan een overleveringsverzoek, maar kiest er nu voor de zaak in Nederland te laten afhandelen. ,,We zetten het onderzoek nu hier voort en we zullen ze ook hier vervolgen,” aldus Mary Hallebeek van het OM Midden-Nederland.

De week na Carlo's dood deden twee Nederlanders in Nederland aangifte van mishandeling op Mallorca. De daders van die mishandelingen zijn waarschijnlijk dezelfde mannen die verdacht worden van het doodschoppen van Carlo. Daarom was justitie Midden-Nederland al met een eigen onderzoek gestart. De mishandelingen zullen aan het dossier worden toegevoegd.

Het Spaanse dossier wordt vandaag naar parket Midden-Nederland gestuurd. Er wordt direct opdracht gegeven dit dossier met voorrang te vertalen naar het Nederlands. Naar verwachting zal het één tot twee weken duren voordat alle stukken zijn vertaald. Een onderzoeksteam met rechercheurs van Politie Midden-Nederland is inmiddels geformeerd en begonnen met het onderzoek.

Hilversum en Bussum

In de vroege ochtend van 14 juli vonden er meerdere geweldplegingen plaats, volgens de Spaanse politie door een groep Nederlandse jongeren in El Arenal, een badplaats dichtbij Palma de Mallorca. Bij de geweldplegingen raakte de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen zo ernstig gewond dat hij op 18 juli in een Spaans ziekenhuis overleed. Op 16 juli hield de Spaanse politie één Nederlandse verdachte aan toen deze de sleutels van het huurhuis kwam inleveren. Die verdachte is later weer vrijgelaten.

De rest van de groep was inmiddels vertrokken naar Nederland. Het gaat om jonge jongen van vermoedelijk 18-20 jaar afkomstig uit Hilversum en Bussum. Voor zover bekend zijn er nu negen verdachten in beeld.

De politie is nog op zoek naar getuigen. Op diverse beelden is te zien dat er veel omstanders waren, onder wie andere Nederlanders. Getuigen kunnen zich melden via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Uploaden van beelden kan via politie.nl.