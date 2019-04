Nederlands-Rwandese die Boeing aanklaagt, praat voor het eerst: ‘Pas als er gerechtigheid is, rouw ik’

Zoektocht naar bijna 44 jaar lang vermiste Marjo vandaag voortgezet

11:52 De zoektocht naar Marjo is vanochtend voortgezet. Die leverde tot nu toe nog niets op. De toen 17-jarige Marjo Winkens verdween in 1975 toen ze naar huis reed na een kermisbezoek in Sittard. Ze is nooit teruggevonden. Een tip leidde politie en justitie naar het Limburgse Beesel, waar gisteren is begonnen met het afgraven van een bosperceel.