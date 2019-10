Nederlands straatvoetbalicoon werd vroeger gepest: ‘Ik zag een manwijf in de spiegel’

De 35-jarige Roxanne Hehakaija is een van de beste straatvoetballers ter wereld en vergaarde internationale bekendheid door als eerste vrouw toe te treden tot het befaamde straatvoetbalgezelschap Street Legends, met onder anderen Jermaine Vanenburg en Edgar Davids in de gelederen. Met hen reisde ze van Londen tot Nairobi om demonstraties te geven en wedstrijden te spelen.



Vroeger had Hehakaija, beter bekend als Rocky, het aanzienlijk minder makkelijk. Het feit dat ze continu met straatvoetbal bezig was, zorgde in haar omgeving voor wisselende reacties. ,,Vroeger zeiden mensen tegen mij: ‘hey manwijf, ben je nou een meisje of een jongen?’ Ik was daardoor heel onzeker. Ik zag een manwijf in de spiegel.”



Rocky heeft hier tot op de dag van vandaag last van, al probeert ze er nu alles aan te doen om zichzelf zelfverzekerdheid mee te geven. Hiermee wil Rocky laten zien dat zij meer is dan een goede straatvoetbalster. ,,Ik liet me niet op mijn kop zitten. Ik liet ook mijn voeten spreken. Ik ben wel een manwijf dat jou een panna geeft, dus ik laat het ook zien.”