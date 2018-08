Nederlandse academici publiceren in neptijdschriften

Afval in Venlo niet opgehaald door hitte en brand op terrein afvalver­wer­ker

7 augustus Op veel plekken in Venlo is het huisvuil dinsdag aan de straat blijven staan door een combinatie van de hitte en een grote bedrijfsbrand op het industrieterrein waar de afvalverwerker is gevestigd. De vuilniswagens van afvalinzamelaar Renewi konden door de brand die in de buurt woedde pas uren later uitrijden dan normaal, zegt een woordvoerder van het bedrijf.