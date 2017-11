Nederlandse agenten mogelijk langer op Sint-Maarten

De circa zeventig agenten zijn naar Sint-Maarten gestuurd nadat het eiland begin september was getroffen door orkaan Irma. Het was de bedoeling dat de agenten in januari zouden terugkeren naar Nederland.

,,Formeel gaan we die terughalen. Ik ga daar nog over in gesprek met mijn collega's om te kijken of we, ook gezien de verkiezingen die daar aankomen, daar meer politie nodig hebben. Het zou dus best kunnen dat daar langer politie nodig is", aldus Knops.