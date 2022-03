Nederlandse bemiddelaar Vreemdelingenlegioen is verdachte in boerderijbranden-zaak

Twaalf Nederlanders zouden al in Oekraïne zijn om zich aan te melden bij het Vreemdelingenlegioen van het Oekraïense leger. Dat meldt de Nederlander die zich als bemiddelaar heeft opgeworpen. Opmerkelijk detail: die bemiddelaar is momenteel nog verdachte in een geruchtmakende zaak rond een serie boerderijbranden.

Sinds de Oekraïense president Zelenski Europeanen opriep zijn land te komen helpen in de strijd tegen de Russen, hebben zich al tientallen Nederlanders gemeld bij de Oekraïense ambassade in Den Haag, zo bevestigde een woordvoerder eerder deze week. De ambassade heeft inmiddels een inschrijfformulier online geplaatst. Wie dat invult wordt ook in contact gebracht met Gert uit Langbroek. ,,De ambassade heeft me gevraagd als contactpersoon op te treden voor onder meer het vervoer”, vertelt hij.

Volgens Gert willen zeker veertig Nederlanders naar het Vreemdelingenlegioen in Oekraïne, twaalf van hen zouden inmiddels al in het land zijn. ,,Op een verzamelpunt, waar ze zich aanmelden. Het zijn niet per se allemaal mensen die echt willen vechten, ze willen helpen.” Gert meldde zich om dezelfde reden bij de ambassade in Den Haag. ,,Ik zou ook graag die kant op gaan, maar ik heb helemaal geen militaire ervaring. En de ambassade wil ook graag dat ik hier blijf om contactpersoon te zijn.”

Boerderijbranden

Maar er speelt nog iets mee. De Oekraïense ambassade vraagt in haar aanmeldformulier ook of de toekomstige strijder een strafblad heeft. Dat maakt de keuze van Gert een opmerkelijke: hij is al jarenlang verdachte in een geruchtmakende strafzaak rond een serie boerderijbranden uit 2018 in en rond zijn woonplaats. Het Openbaar Ministerie denkt dat Gert, zelf boer, die branden heeft aangestoken. De boer werd in januari door de rechtbank vrijgesproken van brandstichting, maar het OM is inmiddels in hoger beroep. Wel werd hij veroordeeld voor het witwassen en verduisteren van bijna een half miljoen euro. Tegen die uitspraak is hij zelf in beroep gegaan.

,,Waarom ik niet gewoon even rust neem na de rechtszaak? Misschien is dit juist wel een soort afleiding. De afgelopen drie jaar waren niet makkelijk, maar ik wil altijd graag iets doen voor andere mensen”, zegt hij. Een woordvoerder van de Oekraïense ambassade kon en wilde donderdagavond niet bevestigen dat Gert inderdaad als contactpersoon is aangesteld. ,,We houden het bij de officiële mededeling dat mensen die willen helpen zich kunnen melden.”

‘Militaire ervaring wel vereist'

Vanuit Oekraïne kwam daar donderdag nog wel een aanvulling op: alleen mensen met militaire ervaring zijn gewenst bij het Vreemdelingenlegioen. Nu de eerste Europeanen zich melden in het land, lijkt het erop dat lang niet iedereen die ervaring heeft. Dan vormen de vrijwilligers eerder een probleem voor de Oekraïners dan een grote hulp. Gert: ,,Oekraïne zegt nu: hoho, ze moeten wel iets kunnen. Maar ik geloof niet dat alle Nederlanders die daar nu zijn een militaire achtergrond hebben.”

De afgelopen dagen verschenen meerdere Nederlanders (en hier wonende Oekraïners) in de media die zich opmaken naar het strijdgebied te vertrekken, zoals Joyce uit Dordrecht. De Nederlandse overheid waarschuwde juist niet naar Oekraïne te gaan. Het is overigens niet strafbaar om jezelf aan te sluiten bij de strijdmacht van een andere natie, zo lang Nederland maar niet met die natie in oorlog is. Wel kunnen de vrijwilligers in de problemen komen als ze zich niet bij het officiële Vreemdelingenlegioen aansluiten, maar bij een volksmilitie. Dan zouden ze bij terugkeer in Nederland vervolgd kunnen worden.

