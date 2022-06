Nederlandse crimineel doodgeschoten in Namibië tijdens het wassen van zijn auto

In Namibië is maandagmiddag de Brabantse crimineel Roland Masolijn vermoord, melden politie en media in het Afrikaanse land. De geboren Eindhovenaar was bezig met het wassen van zijn auto toen hij voor zijn huis werd doodgeschoten. Masolijn zou in Nederland eerder zijn veroordeeld voor een moord in Eindhoven.

De schietpartij vond gisteren plaats in de welvarende wijk Ocean View in de kuststad Swakopmund. Rond 16.00 uur zou Masolijn zijn vriendin hebben gebeld om het hek te openen, om daarna de auto te parkeren en een tuinslang aan te sluiten op de waterkraan, schrijven Namibische media. Tien minuten later zag een voorbijganger de man in een plas bloed liggen waarna de vriendin werd gewaarschuwd.

Twee kogels

De 54-jarige Masolijn werd geraakt door twee kogels: een in zijn rechterbil en één in zijn gezicht. In zijn auto lag een nog onbekende hoeveelheid cocaïne, drie mobiele telefoons en een paar duizend Namibische dollar aan contanten. De politie vond verder 120 dozen met kogels in een kluis.

Op camerabeelden verderop in de wijk is te zien hoe de vermoedelijke schutter er rennend vandoor gaat waarna hij volgens een ooggetuige door een gereedstaande auto werd opgepikt.

De Afrikaanse politiechef Johannes Mwatongwe bevestigt dat Roland Masolijn het slachtoffer is van de schietpartij. Volgens hem was de Nederlander met een visum het land binnengekomen, maar die was inmiddels verlopen. Hij vermoedt dat de man al drie jaar in Afrika woonde, zo lang was hij in ieder geval samen met zijn Namibische vriendin.

Moord op Michel Stuiver

Masolijn is een bekende naam in Brabantse onderwereld. Volgens De Telegraaf werd hij eerder veroordeeld voor de moord in 2001 op Michel Stuiver in Eindhoven. Over die moord verklaarde Masolijn destijds dat hij in paniek raakte toen hij Stuiver zag, die hem al een tijd lang zou hebben bedreigd. Op straat in de Kruidenbuurt pakte hij zijn pistool en schoot hem dood.

De laatste jaren in Nederland zou hij vooral in Noord-Limburg hebben gewoond. Masolijn was daar bij de politie in beeld voor de verdwijning in 2013 van drugsbaron Henk Vierwind uit Nederweert. Hij werd verder in 2018 verdacht van grootschalige hennepteelt in Noord-Holland. Hij werd destijds bijgestaan door advocaat Adam Doesburg. Die heeft het nieuws uit Afrika meegekregen: “Het lijkt op het eerste gezicht te kloppen, maar ik heb nog geen officiële bevestiging ontvangen.”