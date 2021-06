Nederlandse delegatie in Syrië om IS-gangers op te halen

Tientallen Nederlandse vrouwen die naar IS-gebied reisden bevinden zich met hun kinderen bevinden zich in detentiekampen in Koerdisch gebied in Noord-Syrië. Mannelijke IS-strijders zitten in gevangenissen in de regio. Ze kwamen daar terecht na de val van het IS-kalifaat. Het Nederlandse kabinet staat al jaren op het standpunt dat het geen Nederlanders ophaalt uit Syrische gevangenissen of detentiekampen. In 2019 werd een uitzondering gemaakt voor twee weeskinderen.