Nederlandse hardloper overlijdt bij extreme race in de Alpen

Met video ‘Sorry’ van koning Wil­lem-Alexan­der is wereld­nieuws

Ook in internationale media is zaterdagmiddag veel aandacht voor de slavernij-excuses. Onder meer de Amerikaanse krant The New York Times, nieuwsdienst Reuters en de Britse krant The Daily Mail schreven artikelen over de toespraak van de Nederlandse koning tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden.