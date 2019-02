Nederlandse journalist zette Fox-show expres op stelten: ‘Leek wel een verwaande kwast’

Dat zei Bregman vanavond in het NPO 1-programma De Wereld Draait Door. De journalist liet zich vorige week interviewen door de rechtse en conservatieve Carlson, van wie hij absoluut geen fan is. Hij had dan ook lang getwijfeld of hij moest ingaan op zijn uitnodiging. ,,Uiteindelijk heb ik besloten het te doen, maar wel voorbereid’’, zei hij vanavond.



Het gesprek ging over Bregmans uitspraken op het World Economic Forum in Davos vorige maand, waar hij had gepleit voor hogere belastingen voor de rijken van deze wereld. Volgens de journalist voert Carlson in zijn programma slechts twee soorten gesprekken: interviews waarin gasten worden opgehemeld of juist afgebrand. Het gesprek met Bregman begon als de eerste soort, maar mondde uit in de tweede.



Dat kwam doordat Bregman zei dat Carlson onderdeel is van het probleem. De presentator is volgens Bregman hypocriet, omdat hij zich vorstelijk laat betalen door de steenrijke eigenaren van Fox News. ,,Die willen dat Carlson zoveel mogelijk leugens verspreidt over immigranten, zodat de aandacht wordt afgeleid van andere zaken’’, aldus Bregman. Zijn verwijt schoot in het verkeerde keelgat bij Carlson, die Bregman een idioot noemde en het gesprek niet uitzond.