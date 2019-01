Nederlandse marechaussees redden verwaarloosde leeuw in Bagdad

Twee Nederlandse marechaussees die werken in Irak zamelen geld in om een gevangen leeuw naar Nederland te krijgen. Dat lijkt te gaan lukken.

De militairen werken op de Nederlandse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad en beveiligen daar de diplomaten. Tijdens een bezoek aan een markt stuitten ze op de vreselijke leefomstandigheden van Simba, zoals ze de anderhalf jaar oude leeuw hebben genoemd. De kooi is te klein, de leeuw is gestrest, ondervoed en wordt omringd door luidruchtige honden, apen en katten, schrijven de initiatiefnemers bij hun actie. ,,Toen wij hem bezochten was hij bang van al het lawaai en zat hij in de hoek van zijn kooi.’’

De twee marechaussees vatten het plan op om de leeuw te bevrijden en dat lijkt te gaan lukken. Aanvankelijk was er 36.000 euro nodig om het beest naar Nederland te krijgen, maar omdat het transport met een bevoorradingsvlucht van defensie geregeld kan worden is er nog maar 8000 euro nodig voor de opvang, medicatie en voedsel. Dat bedrag is nu al bijna binnen.

Simba wordt opgevangen door Stichting Leeuw uit het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Volgens directeur Robert Kruijff is het dier inmiddels in beslag genomen door de Iraakse autoriteiten en wordt het nu op een andere plek opgevangen. ,,Het wachten nu is op toestemming om het dier te mogen verhuizen.’’

Kruijff verwacht dat dit proces zes tot acht weken duurt. Daarna zal Simba zo’n twee jaar in Nederland blijven om aan te sterken. Uiteindelijk brengen ze hem naar een natuurpark in Afrika waar hij vrij kan bewegen op een stuk land van 2 hectare. ,,De ervaring leert dat als leeuwen gewend zijn aan mensen ze bijna niet in het wild zijn uit te zetten. Maar hier krijgt hij het veel beter dan nu’’, zegt Kruijff.

Statussymbool

Hoe Simba op de Iraakse markt terecht kon komen is niet duidelijk. Eerder zijn in Irak ook wilde dieren gevonden in dierentuinen die waren verwaarloosd nadat IS-strijders het gebied waren binnengetrokken. Zo zijn in 2017 een beer en een andere leeuw gered uit een dierenpark in Mosul. Kruijff van Stichting Leeuw vermoedt dat deze leeuw afkomstig is uit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar wordt met de dieren gefokt, omdat sommige mensen ze als huisdier houden. ,,Het is er een statussymbool.’’