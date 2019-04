Nederlandse Mariaklok ongeschonden uit vuurzee Notre-Dame

De in de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts gegoten klok hangt al sinds 2013 in de kathedraal in de Franse hoofdstad. De zorgen bij de directeur van de gieterij waren dan ook groot toen hij maandagavond hoorde over de brand in de Notre-Dame. ,,Het klokgeluid van de Notre-Dame is zo uniek en beroemd, het idee dat onze klok daartussen hangt is natuurlijk geweldig. Als dat geluid verloren gaat, is dat echt een ramp, zei hij eerder tegen deze krant. ,,Als de klokken geleidelijk opwarmen, zoals bij deze brand waarschijnlijk het geval is, dan kunnen ze heel wat hebben. Een paar honderd graden is dan geen probleem. Het gevaar komt dan pas als er geblust gaat worden.’’ Als de klokken te snel zouden afkoelen door het bluswater, kon het misgaan.