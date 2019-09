Nederlandse marine schiet Bahama's te hulp

De marineschepen zijn al in het Caribisch Gebied in verband met de grote noodhulpoefening Caribbean Coast. Die oefening maakt plaats voor daadwerkelijke noodhulp. De schepen reizen af nadat de Bahama's zelf om hulp hadden gevraagd.

Beide marineschepen bereiden zich momenteel voor in Sint Maarten en verwachten op 11 september aan te komen in het getroffen gebied. De Johan de Witt is een amfibisch transportschip dat kan dienen als haven, vliegveld en opslagplaats. Aan boord zijn al twee helikopters, en militairen met snelle boten en landingsvaartuigen. De Snellius beschikt over geavanceerde sonar-apparatuur waarmee ze de zeebodem in kaart kunnen brengen.