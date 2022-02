Nederlandse matroos (21) eist schadevergoeding Britse marine na verkrachting tijdens missie

Twee jaar na de vermeende feiten, op 22 februari 2020 in de haven van Oslo, zit er nog geen schot in de zaak. Dat blijkt uit een reconstructie door de krant. Ruperti noemt dit ‘een tweede trauma’ voor het slachtoffer. De inmiddels 21-jarige vrouw stapt naar de rechter in Groot-Brittannië, omdat ze een schadevergoeding wil én erkenning dat in haar zaak fouten zijn gemaakt.

Volgens de advocaat toont haar verhaal aan dat vrouwelijke militairen die het slachtoffer zijn van zedendelicten tijdens internationale missies een slechte rechtspositie hebben. Hoe hun zaak wordt behandeld hangt sterk af van hoe goed en snel het land dat de rechtsmacht heeft de kwestie oppakt.

Carnavalsfeest

De Nederlandse matroos deed twee jaar geleden bij de politie in Oslo aangifte van verkrachting door de Britse officier. Ze werkte op de mijnenjager Hr. Ms. Willemstad, dat deelnam aan een NAVO-missie met meerdere schepen. Tijdens een carnavalsfeest voor alle bemanningsleden op een van deze schepen in de haven van Oslo werd zij volgens eigen zeggen tegen haar wil gepenetreerd in een bezemkast.

De officier, naar eigen zeggen werkzaam op de mijnenjager HMS Grimsby, was volgens de matroos achter haar aan gelopen toen ze naar de wc moest en had aangeboden de weg te wijzen. In plaats van de wc-deur trok de Brit de deur van de bezemkast open, waarna hij haar begon te zoenen. De vrouw verklaarde tegenover de politie dat ze zei dat hij moest stoppen. Desondanks ging de man, die ze tegen de dertig schatte, door. De matroos wilde weg, maar bevroor en was niet in staat om iets te doen, zo vertelde ze de krant.

Blijven

Ondanks alles denkt de vrouw niet aan weggaan bij de marine. ‘Het varen zit in haar bloed. Ze vindt wel dat er iets moet veranderen, dat er meer oog moet zijn voor de vrouwen op de schepen: het is één van de redenen dat ze haar verhaal vertelt. Rolmodellen heeft ze zelf niet zo veel gehad, in de paar jaar dat ze nu voor de marine werkt’, schrijft Trouw. ,,Maar dan word ik er zelf wel één’’, tekende de krant op.

Het verhaal van ‘Anna’ (gefingeerde naam) is het eerste van een verhalenreeks over hoe de marine omgaat met ongewenst gedrag.