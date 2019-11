Nederlandse slachtoffers vliegramp Faro naar rechter uit vrees voor doofpot

Video Burger­wacht is baas in eigen dorp en bestrijdt misdaad in de Biblebelt met een commando­bus vol arsenaal

12:09 Een bijzonder fenomeen in Neder-Betuwe: vijftig inwoners houden er 24 uur per dag een strak georganiseerde WhatsAppgroep in de lucht. Ze vormen een onorthodoxe burgerwacht die op inbrekers en andere criminelen jaagt. Ze springen in het gat dat de politie noodgedwongen op het platteland heeft achtergelaten.