'Nederlandse staat doodde kapers De Punt opzettelijk'

Piepers kreeg inzage in het oorspronkelijke aanvalsplan, dat volgens hem doden had kunnen voorkomen, en vergeleek dat met het 'zeer fors opgeschaalde' plan dat uiteindelijk is uitgevoerd. De verantwoording voor die opschaling deugt volgens de onderzoeker niet.

Het ministerie van Defensie zegt in de krant dat de stukken onder de rechter zijn en wil om die reden niet reageren. De Nederlandse staat heeft altijd ontkend dat er onrechtmatig is gehandeld. De rechtbank in Den Haag doet woensdag uitspraak in de civiele treinkapingszaak, die gaat over de vraag of twee kapers in de trein, gewond en ongewapend, onwettig zijn geëxecuteerd in plaats van aangehouden.