Nederlandse tanks voor het eerst op missie naar Litouwen

Rutte: 'Wees nou blij dat we een kroonprin­ses hebben die zelf zo'n brief stuurt'

11 juni Premier Rutte zegt dat prinses Amalia ‘een indrukwekkende brief’ heeft geschreven. Hij vindt het niet nodig om de wet te veranderen waarin is geregeld welke toelage leden van het Koninklijk Huis krijgen. ,,Ga dit nou niet problematiseren. Dit is alleen maar goed nieuws, dat ze dit zo zelf doet.’’ Ook anderen zijn vol lof over het besluit van Amalia.