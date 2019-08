Nederlandse vader (30) verdrinkt, Italiaanse camping in shock: 'Een drama voor dit jonge gezin’

Groot verdriet en een gevoel van machteloosheid. Tientallen gasten van een Italiaanse camping leefden de afgelopen dagen tussen hoop en vrees nadat een jonge Nederlandse vader onder water verdween en niet meer bovenkwam. Vandaag kwam het trieste bericht dat zijn lichaam is gevonden op de bodem van het meer. ,,Verschrikkelijk, dit gaan we nooit meer vergeten.”

De 30-jarige Nederlander was samen met zijn vrouw en twee dochters op vakantie in Pisogne, in het noorden van Italië. Ze verbleven op camping Eden vlakbij het Iseomeer, een trekpleister voor toeristen. De man ging dinsdag een dagje zwemmen en zat op een opblaasbare band die werd voortgetrokken door een motorboot.

Plotseling viel hij van de band en verdween hij onder water. Inzittenden van de boot en ook andere omstanders gingen direct het water in om de 30-jarige Nederlander te redden. Op dat moment ziet de 44-jarige Bianca uit Utrecht alles gebeuren. ,,Er sprongen ineens allerlei mensen in hun boot om mee te helpen zoeken. Sommigen reden met hun auto rond het meer voor het geval de man naar de kant zou zijn gekomen.”

‘Nooit eerder zo'n drama’

Volgens Bianca was het ongeloof op de camping groot toen bleek dat de Nederlander niet terug was gevonden. ,,Iedereen hier had het erover en zelfs toeristen met een andere nationaliteit vroegen aan de Nederlanders hier hoe het er voorstond. De sfeer was bedompt. Ik kom mijn hele leven al op deze camping. Er zijn hier veel gasten die hier al jaren komen, maar zo’n drama als dit is er nog nooit geweest!”

Uit respect voor de familie ging geen enkele toerist meer met de boot het water op. ,,Dat voelde gewoon niet goed”, zegt Bianca. Het drama hield iedereen in een wurggreep, zegt ze. ,,Het is een vrij kleine camping met ongeveer negentig plaatsen, iedereen was ermee bezig! Ik was vandaag bij de plaatselijke ijssalon en zelfs daar begonnen ze erover: hoe erg ze het vonden.”

‘Dit gaan we nooit vergeten’

Naarmate de dagen verstreken, begonnen de toeristen steeds meer de hoop te verliezen dat de Nederlander ooit nog levend zou worden teruggevonden. Vandaag kwam dan het bericht dat duikers zijn lichaam hadden gevonden, op een diepte van 250 meter. De toeristen in Italië leven massaal mee met de nabestaanden. ,,Wat een drama voor de familie als ze straks zonder hun dierbare thuiskomen. Maar ik vind het wel fijn voor ze dat hij gevonden is. Nu kunnen ze het een plekje gaan geven”, stelt Bianca.

Ook voor haarzelf is het een geruststelling. ,,Het is voor mij ook een soort afsluiting, het laat je anders thuis toch ook niet los. Volgend jaar zal ik hier weer komen en hopelijk genieten van een mooie vakantie. Vergeten zullen we het in ieder geval nooit!” Dat geldt ook voor Harry Koene uit het Zuid-Hollandse Maasland. In een persoonlijk bericht aan de ouders betuigt hij zijn medeleven. ,,Het heeft hier op de camping heel veel impact gehad, en nog steeds.” En Annemarieke Daniels, ook een campinggast, vult aan: ,,Wij zitten op dit moment toch met een iets ander gevoel aan het Iseomeer.”’

‘Het kan zo over zijn’

Het trieste drama laat ook Boye Langhorst niet los. De toerist uit Oostvoorne brengt op zijn Facebookpagina een indrukwekkend eerbetoon aan het slachtoffer. ‘De serene rust die over het meer heerst, is normaal één om van te genieten. Maar na het drama van gisteren splijt dat genot’, schrijft hij.