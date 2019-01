Nederlandse verdachte fatale aanrijding ‘geel hesje’ voorwaardelijk vrij

De 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die wordt verdacht van het doodrijden van een ‘geel hesje’ in België, zit niet langer vast. Hij is vandaag onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet beschikbaar blijven voor de onderzoekers, laat het Openbaar Ministerie in Luik weten.

Het slachtoffer, een 50-jarige actievoerder, werd vrijdagavond doodgereden tijdens een demonstratie in Visé bij Luik. Het ongeluk gebeurde op de snelweg richting Maastricht. Volgens de advocaat van de chauffeur, die zich vandaag meldde bij de Belgische justitie, ging het om een ongeluk. Justitie in België gaat ervan uit dat de man opzettelijk is aangereden, ,,maar zonder de intentie om te doden".

De trucker rijdt voor een transportbedrijf uit Maastricht. „Hij was compleet in shock. Ik ook. Ik had niet het idee dat hij doorhad dat hij iemand had aangereden. Misschien was het zelfs iemand anders”, zegt Stefan Linthorst, de vrachtwagenchauffeur die vlak vóór de Landgravenaar door de demonstratie reed en hem aan de grens kort sprak.

Verkeerde persoon

De Belgische politie had aanvankelijk de verkeerde persoon laten arresteren in het onderzoek naar de dood van de 49-jarige actievoerder Roger Borlez. De auto van een Brabantse chauffeur zou identiek zijn geweest aan die van de Landgravenaar. Die is alsnog geïdentificeerd omdat de gele hesjes het kenteken van zijn truck hadden genoteerd.