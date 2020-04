Nederlandse Vereniging voor Autisme luidt noodklok: ‘Toename zelfverminking, agressie en angst’

Uit de soms schrijnende verhalen blijkt dat de situatie voor sommige mensen totaal onhoudbaar is geworden. Grote zorgen bestaan er onder meer over de psychische gezondheid van mensen met autisme en een verstandelijke beperking die in een zorginstelling leven.



Zo signaleren hun naasten een toename van angst, depressie, eenzaamheid, stress, zelfverminking en agressie. Dit is niet alleen het gevolg van het gebrek aan contact met de familie, maar ook van het wegvallen van alle vertrouwde structuur. Denk bijvoorbeeld aan het afgelasten van de dagelijkse dagbesteding buiten de deur. Voor deze doelgroep is structuur vaak van levensbelang.