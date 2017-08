'Nederlandse vrachtwagens dupe van falende kilometerheffing België'

Vrachtwagenchauffeurs kunnen echter niet controleren of de registratiekastjes werken, terwijl de Belgische inspectie 'gewoon' handhaaft en de chauffeurs een boete van 1000 euro oplegt als er geen tol is betaald. De inspecteurs innen bij een controle ook direct alle andere openstaande boetes, ook als daar bezwaar tegen is aangetekend. Soms gaat het om boetes van het hele bedrijf. ,,Er zijn inmiddels zoveel boetes opgelegd dat een onacceptabele situatie is ontstaan'', vindt TLN.

Boete

Viapass

Viapass, de Belgische overheidsorganisatie die de kilometerheffing coördineert, ontkent 'ten stelligste' dat het systeem niet werkt. De organisatie kreeg van TLN in juni twee concrete voorbeelden hiervan, maar heeft sindsdien niets meer gehoord. Schultz’ ministerie heeft wel contact opgenomen. ,,Een beetje raar dat ze deze weg via de minister zijn ingeslagen’’, zegt administrateur-generaal Johan Schoups. ,,Maar wij willen het zeker en vast onderzoeken. We staan klaar om te helpen.''



Bij de 170.000 trucks die dagelijks worden gecontroleerd, is sprake van slechts enkele tienden procenten foutmeldingen, aldus Schoups. ,,Het systeem werkt dus naar behoren. Wel wordt bij de volgende update aan de kastjes duidelijker aangegeven als er iets fout is met het netwerk.’’



De kilometerheffing leverde in het eerste jaar 648 miljoen euro op, waarvan Nederlandse transportbedrijven 11 procent bijdroegen.