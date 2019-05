Nederlandse vrouwen steeds ouder voor het eerst moeder

Ouderen van balkon gered bij grote brand Hilversum

1:43 In een groot appartementencomplex met voornamelijk ouderen in Hilversum heeft vrijdagavond een felle brand gewoed. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De aard van hun verwondingen is niet bekend, zegt een woordvoerder van de brandweer, maar de slachtoffers verkeren niet in levensgevaar.