Nederlandse woedend over OV-staking: ‘Daar gaat mijn IVF-intakegesprek’

Speeldag bij voetbal­club eindigt in drama: jongetje (5) in levensge­vaar na ongeluk met springkus­sen

12:55 Een 5-jarig jongetje is zaterdagavond zeer ernstig gewond geraakt nadat het springkussen waarop hij speelde in elkaar zakte. Het kindje is met een traumahelikopter naar het ErasmusMC in Rotterdam gebracht. Dat gebeurt doorgaans alleen in levensbedreigende situaties. De clubvoorzitter reageert zeer aangeslagen en verwijst alle media door naar de politie.