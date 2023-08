Neeltje (90) wil thuis roken maar het zorgpersoneel wil rookvrij werken. Wat nu?

vier jaar later Doodgesto­ken door ex-vriend­je: ‘Bent u de moeder van Megan? Dan heb ik slecht nieuws voor u’

Megan was 15 toen ze op de eerste schooldag na de zomervakantie in 2019 door haar ex-vriendje om het leven werd gebracht. Voor het eerst vertelt de moeder van Megan haar verhaal. ,,Op de laatste avond zeiden we ‘I love you’ tegen elkaar. Dat deden we altijd voordat we gingen slapen.”