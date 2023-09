Neergestoken huisarts keek 'de dood in de ogen': 'Ik kan je haast niks kwalijk nemen, maar ben wel boos’

met videoDe verwarde Michael R. probeerde nog één keer hulp te krijgen. Maar toen een waarnemend huisarts in Den Haag hem in zijn ogen niet voldoende hielp, haalde hij drie keer uit met een mes. Het slachtoffer raakte zwaargewond. ,,Ik wilde hem doodmaken.”

In anderhalf jaar tijd glijdt Michael R. (39) steeds verder af. Hij heeft al sinds zijn jeugd last van lichamelijke ongemakken. Maar nu kampt de Hagenaar ook nog eens met geestelijke problemen. Op sommige dagen drinkt hij twee sixpacks bier of twee flessen rode wijn. Ook blowt hij regelmatig.

Vlak voor de steekpartij komt hij alleen nog buiten voor de noodzakelijke boodschappen. Hij loopt over straat met gedachtes om iemand te vermoorden. In die periode probeert hij ook zijn huis te verkopen. ,,Ik was mezelf niet meer. Dat sloop erin en werd van kwaad tot erger.” R. voelt zich eigenlijk door niemand geholpen. Niet door familie, door vrienden, de wijkagent of hulpverleners. Volgens hen weigert hij juist alle hulp.

Uitkering stopgezet

Een dag vóór de steekpartij krijgt hij thuis een brief: zijn uitkering wordt stopgezet. Het maakt hem boos, verdrietig en ook agressief. Met die ‘warboel’ aan emoties loopt R. die 21 februari van dit jaar naar de huisartsenpraktijk aan de Apeldoornselaan in Den Haag.

Hij heeft er weinig vertrouwen in dat hij dit keer wel wordt geholpen, verklaart hij later bij de politie. ,,Als ik weer naar dat kk ziekenhuis ga, maak ik je gewoon af. Mijn plan was hem af te maken als hij mij naar het ziekenhuis zou doorverwijzen. Hij is dood meer waard dan levend", zegt hij tijdens het verhoor. Ook waarnemend huisarts Vincent van Zieren hielp hem niet naar tevredenheid. ,,Toen wilde ik hem doodmaken.”

In zijn jaszak draagt hij een inklapbaar mes met een lemmet van 8,5 centimeter. In zijn huis liggen ook samuraizwaarden, een minibijl, machete, vier Japanse messen en een luchtbuks. ,,Leuk om te hebben en verzamelen. En voor mijn eigen veiligheid.”

‘Ik ben gestoken’

In de spreekruimte van de huisartsenpraktijk haalt hij plots uit. ,,Ik ben gestoken", roept Van Zieren naar zijn collega’s, terwijl hij zijn buik vasthoudt. R. heeft hem twee keer in zijn buik en in zijn onderarm geraakt. R. gooit zijn mes in de prullenbak en loopt kalm richting huis. ,,Ik ben toch niet meer te helpen", zegt hij volgens andere patiënten. Onderweg wordt hij aangehouden.

Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging voor de poging moord. R. was psychotisch, had last van schizofrenie en wanen en is waarschijnlijk zwakbegaafd. Ook was hij al bekend bij hulpinstanties Finvoor en Parnassia.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Michael R. in de rechtbank van Den Haag. Hij wordt verdacht van het neersteken van een huisarts in Den Haag. © Nicole van den Hout

Volgens R.’s advocaat Maarten Lut was zijn cliënt niet van plan Van Zieren neer te steken. In zijn politieverhoor verklaarde hij namelijk wisselend over zijn intenties. ,,Ik vind het een onbezonnen actie”, zegt R. in de rechtbank. ,,Ik weet niet hoe ik in staat was dat te doen. Het is nogal heftig en daarom wil ik mijn excuses maken. Het is in een opwelling gekomen. Ik ben blij dat hij het gered heeft.”

De dood was écht dichtbij. Daar lag ik dan, in doodsangst en met veel pijn Huisarts

,,De dood was écht dichtbij", zegt Van Zieren. Hij heeft last van angstaanvallen, slapeloosheid en herbeleving. Hij kan nog steeds niet werken. ,,Daar lag ik dan, in doodsangst en met veel pijn. Ik kan je nu haast niks kwalijk nemen maar ben wel boos.” Hij hoopt ooit nog een eigen huisartsenpraktijk te beginnen. ,,Ik hoop ooit weer de rust te vinden om voor anderen te zorgen.”

Uitspraak over twee weken.

