Negatief zwemadvies open water in meerdere gemeenten door hevige regen

Vanwege de hevige buien wordt in meerdere gemeenten afgeraden zondag en maandag te zwemmen in open water. De vele neerslag leidde op een aantal plaatsen tot riooloverstorten, waardoor de waterkwaliteit is verslechterd. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken.

Bij zeer hevige buien kan het riool de hoeveelheid water niet altijd meer aan. ,,Het weer wordt extremer, daar zijn de riolen niet op gebouwd”, zegt Jurjen Jongepier, woordvoerder van de Unie van Waterschappen. ,,Daarom werken veel gemeenten er samen met waterschappen aan om regen op een andere manier kwijt te kunnen.”

Negentien gemeenten

Als er te veel regen valt, dan treden de overstorten in werking. Daarbij wordt overtollig afval- en regenwater afgevoerd naar het oppervlaktewater om verdere wateroverlast te voorkomen, zegt het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het negatieve zwemadvies geldt onder meer voor negentien gemeenten in het gebied van het waterschap, waaronder Amsterdam. ,,Na een overstort blijft de kwaliteit van het water nog een paar dagen slecht. Daarom is het advies om na een stevige regenbui niet te zwemmen in sloten of grachten", aldus de gemeente.

Zaterdag waarschuwde Amsterdam al voor twee zwemplekken in de stad. ,,Direct contact met water na hevige regenval in stedelijke gebieden leidt tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten omdat er allerlei ziekteverwekkers in het oppervlaktewater terecht kunnen komen”, staat op de website van de gemeente.

Niet-officiële zwemlocaties

Het gaat hierbij vooral om niet-officiële zwemlocaties, zoals kanalen. ,,In steden wordt veel in grachten en kanalen gezwommen. Nu is in Nederland de waterkwaliteit meestal zo goed dat je ook daar kunt zwemmen, behálve na stevige regen", legt Jongepier uit.

Officiële zwemlocaties zijn over het algemeen geïsoleerd, en dus niet aangesloten op dergelijke riooloverstorten, zegt Jongepier. Daarom hebben zij geen last van de zware regenval. ,,Het advies is om altijd te kijken op zwemwater.nl waar je kunt zwemmen.”

Het advies van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geldt in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop, De Ronde Venen, Weesp, Wijdemeren, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, Stichtse Vecht, De Bilt, (een deel van) Utrecht en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.

