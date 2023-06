Negentig mensen onwel door hitte bij Ironman Hoorn: ‘Het was druk en warm’

Vijftig van de negentig mensen hebben zich bij een EHBO-post gemeld, veertig anderen zijn door ambulancediensten gezien. Vanwege de grote hoeveelheid mensen die zich niet goed voelden door de warmte (het was op veel plekken in Nederland warmer dan 30 graden), moesten er extra ambulances naar Hoorn komen.

Volgens de veiligheidsregio zijn zowel deelnemers als mensen in het publiek onwel geworden. Twee van de acht mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht, waren met de fiets gevallen. De klachten van de resterende zes waren ‘warmtegerelateerd’, aldus de woordvoerder. ,,Wat er precies is gebeurd weten we niet, maar het merendeel had toch echt met de hitte te maken.”

Eerder op de dag sprak de organisatie al van tien mensen die onwel zijn geworden. ,,Er zijn veel mensen aanwezig bij het evenement en het is heel warm, dus het aantal kan ook nog oplopen later op de dag”, aldus de zegsman toen. Rond 17.00 uur was dat aantal opgelopen tot vijftig. Tegen 20.00 uur al negentig. De organisatie was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar. De laatste deelnemers in Hoorn zijn inmiddels klaar met hun parcours.

Halve marathon

Bij een klassieke Ironman moeten de deelnemers 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een 42,2 kilometer (een marathon) lopen. Het evenement in Hoorn is een halve Ironman: 1,9 kilometer zwemmen, ruim 21 kilometer rennen en 90 kilometer fietsen. De eerste zwemmers doken vanochtend om 07.00 uur het water in. De organisatie van Ironman Westfriesland had al extra maatregelen genomen: sprinklers langs het parcours en een ijsbad bij de finish.

Volledig scherm Veel deelnemers aan en bezoekers van de Ironman in Hoorn raakten bevangen door de hitte. © ANP / Inter Visual Studio

Afgelast

Verschillende sportevenementen hebben hun programma zondag aangepast vanwege de warmte. Zo had De Halve van De Haar in Utrecht uit voorzorg de halve marathon afgelast. De organisatie vond het niet verantwoord om in deze weersomstandigheden een dergelijke afstand te laten lopen, leggen ze uit op de website.

Ook de afstanden bij de halve marathon in Roosendaal zijn door de organisatie aangepast. Zo werd de 10 kilometer ingekort tot 8 kilometer en deelnemers aan de 21 kilometer, liepen er 10. Beide afstanden begonnen ook een uur eerder. En de organisatie had gezorgd voor extra spons- en waterposten.

Bij de Amerongse berg Ultra waren ook maatregelen genomen, zoals extra waterposten. De deelnemers van de loop over 52 kilometer werden daarnaast in de gaten gehouden via livetracking. ,,Zo weten we constant waar iedereen is”, aldus de organisator.

