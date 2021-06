Nepagenten zetten pistool op hoofd van verbijsterde vrachtwagenchauffeur en gaan ervandoor met lading

Wit busje

Lading

De mannen nemen de lading mee in hun auto’s en spoeden zich weg, in de richting van het dorp Schalkwijk. De chauffeur blijft hevig geschrokken en verbijsterd achter. Hij belt rond 08.15 uur direct de politie. Maar agenten treffen in de omgeving geen verdachten meer aan.

De politie spreekt van ‘een brute overval’ en hoopt via mensen in de buurt of camerabeelden alsnog meer te weten te komen over de verdachten. ,,We houden rekening met alle scenario’s maar een ripdeal is denkbaar”, stelt politiewoordvoerder Wim Hoonhout.