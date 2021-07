Nepcollectanten Rode Kruis vragen om geld voor watersnood

De organisatie roept op om niets te geven, meldt 1Limburg. Het Rode Kruis laat zelf via sociale media weten hier echter niets mee te maken te hebben. De oplichters zijn voornamelijk actief in de gemeente Sittard-Geleen. ,,Bij een verdachte situatie bel met de politie”, adviseert het Rode Kruis.



De schade door de wateroverlast in Limburg is groot. In het zwaar getroffen stadje Valkenburg zijn 700 gezinnen ontheemd. Hun woningen zijn dermate beschadigd en vochtig door het hoogwater dat deze mensen wekenlang niet terug naar huis kunnen. De gemeente zoekt naar tijdelijke opvang voor deze mensen.



De schade van de wateroverlast in Limburg zorgt in alleen de drie zwaar getroffen Limburgse gemeentes Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Gulpen-Wittem mogelijk al voor meer dan een half miljard euro aan schade. Dat volgt uit een optelsom van de afzonderlijke inschattingen van de gemeentes.



Het Rode Kruis kwam bij de watersnood in Limburg direct in actie. Zo werden onder meer noodopvanglocaties ingericht met 1400 veldbedden, zodat Limburgers die door het water hun woningen moesten verlaten konden slapen. Ook werd een hulplijn opgezet, waar getroffenen terecht konden met hulpvragen.