Nepkleding van politie te koop bij webwinkels

Op bekende webshops als AliExpress en Wish is bijvoorbeeld een shirt met een Nederlands politielogo te bestellen voor nog geen drie euro. De koper kan uit verschillende kleuren kiezen en de verzending is gratis. Ook jassen met het woord ‘arrestatieteam’ worden verkocht via de site.



Volgens de politie mag dit niet. ,,Het verkopen van deze kleding is strafbaar’’, zegt een woordvoerder. Als agenten erachter komen dat politiekleding of namaak politiekleding verkocht wordt op (buitenlandse) websites kunnen ze de website verzoeken de advertenties van de website te halen.



,,Het politielogo is gewoon geregistreerd en mag niet worden gebruikt op nagemaakte kleding.’’ Het dragen van politiekleding door burgers is bij wet verboden. In artikel 196 van het Wetboek van Strafrecht staat dat een dergelijke actie kan leiden tot gevangenistraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4150 euro.