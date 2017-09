Nerf-geweer kan schade aan oog opleveren

De plastic pistolen en geweren zijn heel populair. De projectielen zijn langwerpige cilinders met een rubberen uiteinde. De artsen van het Moorfields Eye Hospital beschrijven drie gevallen waarbij de patiënt van nabij werd beschoten en in het oog werd geraakt. Bij alle drie was er letsel aan het oog: bloed in oogkamer en kneuzing van het netvlies. In een geval waren de ogen zelfs gesloten.



De patiënten zijn volledig genezen. De doktoren zagen dat in ieder geval één slachtoffer was getroffen door een merkloos projectiel en dat deze variant veel steviger was dan de originele Nerf-kogels.



De artsen durven niet te zeggen dat nepprojectielen gevaarlijker zijn. Wel zeggen ze dat voorzichtigheid geboden is bij alle Nerf-geweren.