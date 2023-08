Nergens is het leven zo fijn als in dit dorp bij Zwolle: ‘Hier kun je je fiets van het slot laten’

27 weken oud, 1 kilo zwaar en heel veel pijn: te vroeg geboren baby’s lijden enorm door infuusscha­de

Een voldragen baby zou het uitschreeuwen van de pijn. Sterker nog: een volwassen man óók. Maar kindjes van minder dan 30 weken oud kunnen dat niet. Regelmatig lijden zij fikse pijn door de infusen die hen juist moeten helpen. In stilte. Soms urenlang. Ondanks dat dit vaak gebeurt, is nu ook een oplossing, vertelt verpleegkundige Jozua van Duuren. ,,Het was alsof er een engeltje meekeek.”