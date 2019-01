Netflix-hit ‘La Casa de Papel’ verovert nu ook carnaval

Een rode overall, witte handschoenen, een masker met het gezicht van Salvador Dalí (inclusief typerende, hilarische snor) en eventueel een plastic M16-geweer. Wen er maar vast aan, mocht u van plan zijn carnaval te vieren dit jaar. U zult deze combinatie van kleding en accessoires aantreffen aan de bar, op de dansvloer, in de snackbar en schommelend op weg naar huis.



La Casa de Papel, een Spaanse misdaadserie waarin acht dieven zich opsluiten in de nationale bank in Madrid om voor miljarden euro’s aan geld te drukken, was al een hit op Netflix. En dat succes breidt zich nu uit naar carnaval. De pakken zijn letterlijk niet aan te slepen. ,,We waren voor kerst al door onze voorraad heen”, vertelt Bas Janssen van Feestkleding 365.



En niet omdat ze niet voorbereid waren op de rage. ,,Iedereen duikt bovenop zo’n trend, maar de kwaliteit is dan vaak dubieus. Voor de zekerheid hebben wij ons beperkt tot één leverancier. Maar dat het zo snel op zou gaan, hadden we ook niet verwacht. Dat is wel heel bijzonder.”

Het is niet anders bij Bol.com, bij Feestwinkel XL of Carnavalsland, waar ze eveneens door hun rode overalls heen zijn of de voorraad vijf weken voor de start van het volksfeest al rap zien slinken. Voor wie ook op zo’n kostuum uit is, moet snel in actie komen.

Tussen de klassiekers, door hem de ‘boef-pater-non-categorie genoemd’, ziet Janssen nog een opvallende trend, eveneens gebaseerd op een internationale serie die ons via Netflix bereikt. En opnieuw gaat het om een criminele bende, waar we ons blijkbaar graag mee vereenzelvigen. ,,Oufits in de stijl van de ‘roaring twenties’ doen het dit jaar ook erg goed, als gevolg van de serie Peaky Blinders. Dan gaat het om wat meer chique kleding. Een pak voor mannen, een jurk met boa voor vrouwen.”

Janssen benadrukt dat er meerdere fases zijn in de verkoop van carnavalskleding. Groepen melden zich vaak het eerst, in de hoop allemaal eenzelfde outfit te kunnen dragen. ,,Dat zijn vaak de wat meer traditionele kostuums, waar er veel van zijn en dus ook in veel verschillende maten. Richting carnaval zien we altijd steeds meer individuele aanvragen binnenkomen.”



Voor groepen die allemaal als een La Casa de Papel-boef verkleed gaan, heeft hij nog wel een waarschuwing. ,,Goede kans dat je nog een groep tegenkomt met zo’n outfit. Omdat er een masker bij hoort, moet je goed uitkijken dat je niet opeens met de verkeerde vriendengroep meeloopt.”