Netflixen in Eerste Kamer kost parlementariër de kop: ‘Een grote fout’

Man slaat ex-vrien­din meerdere malen op het hoofd, terwijl zij met 120 over snelweg slingert

18:54 Een 34-jarige Poolse man is maandagochtend aangehouden op de A27 bij Oosterhout, omdat hij zijn ex-vriendin (53) mishandelde. Zij reed met 120 kilometer per uur over de snelweg, terwijl de bijrijder haar onder invloed van alcohol meerdere malen op het hoofd sloeg.