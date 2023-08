Niam werd geboren in de auto: ‘Voor ik het wist had mijn vrouw de baby op schoot’

Reclame Code Commissie wijst klacht over verboden snus af

De Reclame Code Commissie (RCC) neemt de klacht van de Hartstichting, KWF en Longfonds over de snusreclame van Formule 1-team Mclaren niet in behandeling. De Gezondheidsfondsen noemen dit ‘onbegrijpelijk’ en gaan in beroep.