Nibud: Ex-student met studieschuld moet meer hypotheek krijgen

Miljoenen­frau­de en ‘verzonnen’ profcarriè­re: damestrai­ner Zwolse voetbal­club onder vuur

20:02 Kersvers vrouwentrainer Fabian V. (47) van Be Quick ’28 in Zwolle is veroordeeld tot bijna drie jaar cel voor oplichting en witwassen in Rotterdam. De club beraadt zich op zijn positie. Ook omdat V.'s cv met een rijke carrière als profspeler niet blijkt te deugen. Zelf heeft V. de intentie om gewoon door te gaan als trainer van het vrouwenelftal uit de Topklasse.