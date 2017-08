Niels Kokmeijer: Tackle op de bal hoort bij het voetbal

,,Er moet alles aan worden gedaan om spelers die er met gestrekt been in gaan tijdens een sliding van het voetbalveld te weren. Maar een goed uitgevoerde tackle is onderdeel van het voetbal. Ik zou het zonde vinden als dit uit het spel verdwijnt,’’ zegt Kokmeijer die zelf een dubbele beenbreuk aan sliding over hield.

De verdachte Roger B. was uit op de bal, denkt het gerechtshof in Den Haag, getuige de uitspraak. De nu 22-jarige man zegt dat er geen sprake was van opzet. Toch is hij veroordeeld, omdat het hof zwaar laat wegen dat er een 'aanmerkelijke kans' was dat het slachtoffer geraakt zou worden, ten val zou komen en dat pijn of letsel zou ontstaan. ,,Bij het maken van een sliding tackle neemt de speler bewust het risico dat hij zijn tegenstander raakt en ten val brengt. Voor zo'n tackle is altijd ruimte nodig; als deze te dichtbij wordt ingezet, valt de speler vrijwel zeker over het been van zijn tegenstander. Het is algemeen bekend dat het aantal blessures door sliding tackles groot is.'' Dit alles vat het hof samen als 'voorwaardelijke opzet tot mishandelen van de tegenstander'.