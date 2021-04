Niemand weet hoeveel prikken er precies zijn gezet: ‘Overheid zou zaakjes veel beter op orde moeten hebben’

coronavirus LIVE | Nog maar helft ziekenhui­zen geeft kritieke planbare zorg op tijd, Europees prikrecord Duitsland

17:45 Nog maar 49 procent van de ziekenhuizen kan alle zogenoemde kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatshebben om gezondheidsschade te voorkomen, nog op tijd geven. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot boven de 2700, dat is voor het eerst sinds 7 januari. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 93 meer dan op woensdag. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.