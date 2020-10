Niet alle ouderen vrezen nieuwe coronagolf: ‘Als ik het krijg, is het mooi geweest’

,,Als het komt, dan komt het.’’ Mevrouw Akkermans (90) is nuchter. Ze is goed op de hoogte. In haar appartementje in verpleeghuis Hagedonk in Prinsenbeek leest ze elke ochtend de krant. ,,En het komt weer hè? De ziekenhuizen raken voller. Maar mij hoeven ze daar niet meer heen te brengen. Als ik het krijg, is het mooi geweest. Ik hoop vooral dat ik niet lang ziek hoef te zijn.’’