Niet eerder zoveel besmettingen: RIVM meldt 16.364 positieve tests

Gisteren bleek dus een waarschuwing voor de de viruspiek van vandaag. Met 12.713 positieve tests werd er woensdag nét geen nieuw record gevestigd. In Duitsland gebeurde dat overigens wel. Het Duitse RIVM meldde er 50.196 positieve tests. Een dag eerder waren dat er 39.676, en dat was ook al een record.

Razendsnel

Het is niet eerder gebeurd dat Nederland zo lang boven die grens bleef. In juli had Nederland op vijf achtereenvolgende dagen meer dan 10.000 nieuwe gevallen, en in december was er een reeks van zes dagen en een reeks van drie dagen boven de grens.