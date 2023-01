Niet iedereen kan lachen om lachworkshop ONVZ

Onder het mom ‘Lachen is gezond’ trapt ONVZ het nieuwe jaar wel heel bijzonder af: met een online lachworkshop, georganiseerd door speciale ‘lachcoaches’. Ze beginnen met een lach-warming up, gevolgd door speciale oefeningen om ‘mensen uit hun comfort-zone te halen’ en lekker ‘mee te laten doen’.

Wenkbrauwen

‘Daar hebben ze over vergaderd’, schrijft Van der Wel spottend. Dat ONVZ een bedrijf heeft ingehuurd om de workshop te organiseren, doet zijn wenkbrauwen helemaal fronsen. ‘En dat is niet zomaar een club, staat op hun site: #GetTheLaughFlow Events is de #1 in lachworkshops. Ze organiseren trouwens ook mopperworkshops. Alles vanaf 399 euro per groep van 15 mensen.’