Niet iedereen zucht en puft tijdens de hitte: voor deze mensen kan het niet heet genoeg zijn

De airco-verkoper: ‘Jaaa, jaaa, kom maar door!’

De mobiele airco’s van Bodhi Verhaaf uit Twello zijn niet aan te slepen. Dat het de komende dagen voor de ondernemer van mobieleaircoaanbieding.nl flink zweten is, neemt hij voor lief. Bijna handenwrijvend van plezier bekeek hij de afgelopen dagen de zonnige weerberichten die in het verschiet liggen. ,,We zien de vragen en bestellingen al stijgen zodra de 25 graden in zicht is. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. En als er dan ook nog sprake is van een hittegolf, zien we de bestellingen – net als de temperaturen – helemaal de lucht inschieten. Ik denk dan: jaaa, jaaa, kom maar door!