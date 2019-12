Niet langer vier prikken per dag: sensor voor diabetici in basispakket

Esther (33) redde meisje dat door dertien honden bijna verscheurd werd: ‘Ze wilden haar opeten’

19:04 Een middagje winkelen met haar vriend in Maastricht eindigde voor de 33-jarige Esther Tuls in een nachtmerrie. Een meisje van elf werd voor hun ogen gruwelijk aangevallen door dertien zeer agressieve honden. Met gevaar voor eigen leven bevrijdde het tweetal het tienermeisje uit haar benarde situatie. Deze week, zes jaar later, werden ze gehuldigd voor hun heldendaad. ,,Ik heb heel lang in therapie gezeten.”