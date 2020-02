Nieuw fonds voor afwikkeling schadeclaims schietpartij Alphen

Gezinsuit­brei­ding met kwartels: Hans broedt eitjes van de Jumbo uit

Een vierde kind zat er niet in, dus besloot hij maar kwarteleitjes van de Jumbo uit te broeden. Hans van Krieken (36) uit Oirschot huurde een broedmachine en stopte daar in totaal honderdzestig kwaliteitseieren van de supermarkt in. Een derde van die eieren blijkt nu bevrucht, dus een geboortegolf is aanstaande.