Nieuw hoofdstuk in supermarktrel: garagebox van Gert opgeslokt door 'vijand' Jumbo

Buurt smeekt Gert (van de Plus) om supermarkt­oor­log te stoppen: ‘Deze strijd wordt over onze rug gespeeld!’

7 juni ‘Genoeg is genoeg! Kap er nou eens mee Gert. Gun de buurt na jaren die zo gewenste supermarkt en staak je verzet tegen de Jumbo!’ De buurt in Bilthoven waar Gert van de Plus probeert concurrent Jumbo te stoppen, is het zat. ,,Deze supermarktoorlog wordt over onze rug gespeeld. Wij willen die Jumbo heel graag.”