'Nieuw kabinet, wegkijken in strijd tegen criminaliteit kan niet meer'

Volledig scherm John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven. © ANP Wijkagenten zien dag in dag uit dat criminelen zich onaantastbaar wanen en onverstoorbaar hun machtspositie kunnen uitbouwen in de wijken. Die agenten wijten dat onder meer aan tekorten bij de recherche, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationale Politie.



Het is begrijpelijk en terecht dat wijkagenten deze frustratie uiten; zij staan dicht bij de burgers en zien dagelijks waar ze niet aan toekomen. Ik ben nu bijna een jaar burgemeester van Eindhoven, regioburgemeester Oost-Brabant en landelijk portefeuillehouder Informatiegestuurd Werken.



Ik neem het signaal van de agenten serieus, want ik ben enorm geschrokken van de omvang en complexiteit van de veiligheids- en criminaliteitsproblematiek in Brabant. Ik kan Eindhovenaren niet uitleggen dat we investeren in campagnes om mensen aangifte te laten doen en misstanden te melden, terwijl we maar een fractie daarvan kunnen verwerken. Dat leidt tot teleurstellingen, zowel bij inwoners als bij politie en justitie.

Frustrerend

Het overleg tussen justitie en politie over welke zaken éérst moeten worden opgepakt, ontaardt te vaak in een frustrerend beraad over zaken die helemaal níet worden opgepakt bij gebrek aan rechercheurs. Het is teleurstellend dat bijvoorbeeld een woningoverval niet kan worden onderzocht terwijl we vrijwel zeker weten wie de dader is. De reden is dat er andere, nóg zwaarwegender zaken zijn.

Toch moeten we niet in de klassieke reflex schieten van vragen om extra capaciteit. Zeker, dat is nodig, maar het moet vooral anders.

Het roer moet radicaal om, en dat kán ook! De wereld van big data brengt ons op de drempel van een ander soort opsporing. Intelligente zoekmachines kunnen eenvoudig datastromen bij elkaar brengen én analyseren. Nu al kunnen we via digitaal onderzoek diep doordringen in criminele netwerken en daar de cruciale spelers identificeren. Zoals we dat hebben gezien bij de aanpak van malafide autoverhuurbedrijven.

Slimme mix

Zo kunnen we ook een digitale kaart maken van een woonwijk met hardnekkige veiligheids- en criminaliteitsproblemen: door een bundeling van informatie over bevolkingssamenstelling, werkloosheid, zorgaanbod en criminaliteit krijgen we een beter beeld van de oorzaken van de problemen. Dit is de basis voor een slimme mix van zichtbare en effectieve interventies vanuit de overheid.

Big data helpen ons beter op te sporen én preventief op te treden. Het zou goed zijn als dit bewustzijn van 'meer en anders' ook in Den Haag doordringt. Mijn pleidooi: investeer in innovatie en integrale intelligence en niet slechts in de afzonderlijke organisaties.