Nieuw leven voor een miljoen bomen, gratis en voor niets

Grolsch en Lidl begraven strijdbijl rond Kornuit en Kordaat (maar zwijgen over de ruzie)

20 oktober Bierbrouwer Grolsch en supermarktketen Lidl hebben de strijdbijl begraven. Het Gerechtshof in Den Haag hoeft wat hen betreft geen uitspraak te doen in de rechtszaak over Kornuit en Kordaat.