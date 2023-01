Nieuw ontvangstcentrum voor asielzoekers in Alkmaar moet Ter Apel ontlasten

Het kantoor in Alkmaar is in beeld om een zogenoemde Centrale Ontvangst Locatie te worden, meldt de gemeente Almaar. Asielzoekers kunnen daarheen nadat ze zich in Ter Apel hebben aangemeld. In Alkmaar volgt dan een identiteitscheck (door de vreemdelingenpolitie), een intake (door de immigratiedienst) en een gezondheidscheck. Er komt plek voor 250 asielzoekers, die na een week zouden moeten doorreizen naar een regulier azc om daar hun asielprocedure af te wachten.